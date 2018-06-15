Розенко уверен, что "минималку" увеличат до 4 200 гривень уже в этом году

По словам вице-премьера, повышение зарплат идет более высокими темпами, чем рост инфляции.

Правительство до конца года реализует инициативу по повышению минимальной заработной платы с 3723 гривень на текущий момент до 4200 гривень.

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Об этом в интервью одному из телеканалов заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.

"Когда мы говорим о том, в этом году будет или не будет повышение минимальной заработной платы, я все-таки оптимист. Я убежден, что инициатива, которую провозгласили все же не политические силы, а президент Украины, что мы должны, как минимум, сделать 4200, я убежден, что 4200 в этом году будет реализована. Мы сделаем этот шаг", - сказал он.

При этом Розенко отметил, что повышение зарплат должно быть экономически обосновано и не должно происходить за счет дополнительной печати денег Национальным банком.

Вице-премьер отметил, что правительство в этом году уже увеличило "минималку" с 3200 до 3723 гривень.

"То есть это все-таки тоже достаточно серьезный шаг, и этот шаг вдвое будет превышать те инфляционные процессы, которые мы будем иметь. То есть, все-таки идем опережающими темпами. Рост зарплат будет идти выше, чем инфляция в Украине", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, экс-министр финансов Александр Данилюк оценил повышение "минималки" с апреля 2018 года в 13 миллиардов гривень дополнительных расходов госбюджета По его словам, если учесть повышение тарифного рассмотрения, дополнительная потребность в расходах на 2018 год составила бы 30 миллиардов гривень. По словам экс-министра, пока предпосылок для повышения минимальной зарплаты нет.