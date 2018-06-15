НБУ подтвердил представление Рожковой на пост первого зама Смолия

Ранее о предстоящем рассмотрении Советом этого вопроса сообщали источники.

Национальный банк Украины подтвердил факт представления главой НБУ Яковом Смолием в Совет регулятора кандидатуры Екатерины Рожковой на пост первого заместителя главы и Сергея Холода - на заместителя главы.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НБУ, комментируя достоверность аналогичных сведений источников.

"В ответ на ваш запрос подтверждаем, что председатель Национального банка Яков Смолий в соответствии с процедурами подал соответствующее представление в Совет НБУ кандидатуры Екатерины Рожковой на назначение на должность первого заместителя председателя и Сергея Холода - на должность заместителя председателя НБУ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что глава НБУ надеется на поддержку Советом предложенных кандидатур, и вскоре правление регулятора заработает в полном составе.

В НБУ напомнили, что согласно закону "О Национальном банке Украины", правление регулятора состоит из шести человек, включая главу НБУ, его первого заместителя и четырех заместителей. Заместители назначаются Советом по представлению главы НБУ.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 15 марта поддержала предложение президента Петра Порошенко уволить Валерию Гонтареву с поста главы НБУ и назначить на этот пост Якова Смолия, занимавшего должность первого заместителя главы НБУ и с 11 мая 2017 года исполнявшего обязанности главы.

Кроме Смолия в состав правления НБУ входят его заместители Роман Борисенко, Екатерина Рожкова, Дмитрий Сологуб и Олег Чурий.

По результатам конкурса Национального банка кандидатом на вакантную должность в правлении НБУ стал Сергей Холод, с февраля 2014 года занимающий должность заместителя главы правления "ВТБ Банка".

Екатерина Рожкова занимает пост заместителя главы НБУ – куратора банковского надзора с октября 2016 года. До этого, в 2015-2016 году, она возглавляла Департамент банковского надзора НБУ.

В 2014-2015 году Рожкова исполняла обязанности главы правления "Платинум Банка", ликвидируемого Фондом гарантирования вкладов физлиц с февраля 2017 года.