Гривня закрыла межбанк на отметке 15,38 за доллар
17:50, 28 ноября 2014Финансы
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В пятницу, 28 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов укрепились до 15,07/15,38 грн/долл. против 15,15/15,45 грн/долл. на открытии торгов.
Гривня укрепилась до 15,38 гривень за доллар / Фото УНИАН
Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка, отметив, что торги на рынке происходили с низкими объемами, и наибольшее количество сделок проходило по курсу 15,16 грн/долл.
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По словам собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро закрылись на уровне 18,80/19,18 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,30/0,31 грн/рубль.
По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 16:00 составил 15,0745 грн/долл., к этому часу было заключено 271 соглашение на 288,32 млн долл.
Напомним, вчера гривня на межбанке упала до 15,45 за доллар.
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