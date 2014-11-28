Гривня закрыла межбанк на отметке 15,38 за доллар

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка, отметив, что торги на рынке происходили с низкими объемами, и наибольшее количество сделок проходило по курсу 15,16 грн/долл.

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По словам собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро закрылись на уровне 18,80/19,18 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,30/0,31 грн/рубль.

По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 16:00 составил 15,0745 грн/долл., к этому часу было заключено 271 соглашение на 288,32 млн долл.

Напомним, вчера гривня на межбанке упала до 15,45 за доллар.