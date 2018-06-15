Гривня в последний рабочий день недели потеряла 10 копеек

Котировки гривни на межбанке к середине торгов установились на уровне 26,32/26,35 грн/долл.

В пятницу, 15 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 26,32/26,35 грн/долл.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов котировки гривни к доллару понизились на 10 копеек.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,51/30,54 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4170/0,4176 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 26,3165 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 258 сделок на сумму 133,34 млн долл.