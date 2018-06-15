НБУ обновил требования к управлению рисками в банках

Регулятор предусмотрел поэтапную имплементацию новых требований до апреля 2020 года.

Национальный банк обновил требования к организации системы управления рисками в украинских банках, обязав финучреждения проводить оценку рисков, стресс-тестирования и использовать информационную систему по управлению рисками.

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Как сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №64, новые правила предусматривают большую включенность совета банка в управление рисками, мониторинг соответствия профилю риска, контроль за соблюдением общих принципов управления рисками.

Кроме того, установлены требования к организационной структуре банка по управлению рисками, повышены требования к полномочиям подразделений по управлению рисками.

Учитывая масштабность внедрения банками новых требований, регулятор предусмотрел их поэтапную имплементацию до апреля 2020 года.

Как сообщал УНИАН, по оценкам Национального банка, реальной причиной пережитого банковского кризиса в 2014-2017 годах, в результате которого с рынка ушло 97 банков, стало отсутствие в финучреждениях стандартов корпоративного управления.

Среди типичных проблем в корпоративном управлении украинских банков в НБУ назвали неопределенность стратегии и абстрактность бизнес-модели, сосредоточение на обслуживании связанных лиц, низкое качество руководящего персонала и отсутствие независимого набсовета, конфликт интересов в руководстве, неадекватную систему оценки рисков и формальный внутренний контроль.