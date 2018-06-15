НБУ отменил регистрацию платежной системы TYME за сотрудничество с запрещенной российской компанией

НБУ предупредил все платежные системы о недопустимости сотрудничества с платежными системами, к которым Украина применила санкции.

Национальный банк Украины отменил регистрацию международной платежной системы TYME, платежной организацией которой является финансовая компания "ОМП-2013", за сотрудничество с запрещенной в Украине российской платежной системой.

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Согласно сообщению на сайте НБУ, соответствующие решения были приняты правлением Национального банка Украины и Комитетом по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка Украины 14 июня.

«Причиной принятия решения стало получение Национальным банком Украины документально подтвержденной информации от Службы безопасности Украины о том, что международная платежная система TYME осуществляет переводы средств в сотрудничестве с запрещенной в Украине российской платежной системой, что несет риски возникновения угроз национальной безопасности Украины», - говорится в сообщении.

НБУ сообщил, что предупреждал все платежные системы, в том числе международную платежную систему TYME, о недопустимости сотрудничества с платежными системами, к которым Украина применила ограничительные меры (санкции), а также взаимодействия с указанными платежными системами через посредство других платежных систем и организаций независимо от их юрисдикции. При этом TYME уверяла Национальный банк о соблюдении соответствующих ограничений.

«В связи с отменой регистрации международной платежной системы TYME Национальный банк Украины также принял решение об отмене регистрации участников этой платежной системы», - говорится в сообщении.

НБУ отметил, что TYME должна прекратить предоставление услуг по переводам до 20 июня и завершить взаиморасчеты по осуществленным переводам в платежной системе согласно правилам платежной системы и соответствующим договорам.

Как сообщал УНИАН, в мае Украина наложила санкции сроком на три года на электронную платежную систему WebMoney (общество с ограниченной ответственностью «Вебмани.Ру»).