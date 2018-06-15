Совет Нацбанка утвердил помощников Смолия - первым замом стала Рожкова

Совет также одобрил кандидатуру экс-топ-менеджера "ВТБ банка" Сергея Холода на должность заместителя председателя НБУ.

Совет Национального банка Украины утвердил кандидатуру Екатерины Рожковой на пост первого заместителя главы Национального банка Украины.

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Об этом на своей странице в сети Facebook написал глава совета Богдан Данилишин.

Он также сообщил, что совет одобрил кандидатуру Сергея Холода на должность заместителя председателя НБУ.

"Совет Национального банка Украины по представлению председателя Национального банка Украины Якова Смолия, руководствуясь ст. 9 Закона Украины «О Национальном банке Украины», утвердил на внеочередном заседании совета первым заместителем председателя НБУ Екатерину Рожкову и заместителем председателя Сергея Холода", - написал он.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 15 марта поддержала предложение президента Петра Порошенко уволить Валерию Гонтареву с поста главы НБУ и назначить на этот пост Якова Смолия, занимавшего должность первого заместителя главы НБУ и с 11 мая 2017 года исполнявшего обязанности главы.

Кроме Смолия в состав правления НБУ входят его заместители Роман Борисенко, Екатерина Рожкова, Дмитрий Сологуб и Олег Чурий.

По результатам конкурса Национального банка кандидатом на вакантную должность в правлении НБУ стал Сергей Холод, с февраля 2014 года занимающий должность заместителя главы правления «ВТБ Банка».

Екатерина Рожкова занимает пост заместителя главы НБУ – куратора банковского надзора с октября 2016 года. До этого, в 2015-2016 году, она возглавляла Департамент банковского надзора НБУ.

В 2014-2015 году Рожкова исполняла обязанности главы правления «Платинум Банка», ликвидируемого Фондом гарантирования вкладов физлиц с февраля 2017 года.