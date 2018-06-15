В Украине стало меньше безработных: новые данные от Госстата

Количество безработных в Украине в мае уменьшилось на 3,3%. При этом уровень безработицы сохранился на отметке 1,2%.

Количество безработных в Украине в мае этого года уменьшилось на 3,3%, или на 10,8 тыс., до 316 тыс. человек.

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Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

При этом, согласно сообщению, уровень безработицы сохранился на отметке 1,2%.

Количество вакансий в мае составило 86,2 тыс. или четыре человека на одну вакансию. Средний размер пособия на одного безработного составил 2 426 грн.

Как сообщал УНИАН, количество безработных в Украине в апреле уменьшилось на 10,9%, или на 40,1 тыс., до 326,8 тыс. человек, уровень безработицы снизился на 0,2 п.п. до уровня 1,2%.