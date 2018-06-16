Баланс недели: война гонителям бизнеса, Нацбанк назвал основные финансовые риски, а суд Швеции приостановил взыскание долга «Газпрома»

В среду на очередном заседании правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что несмотря на принятый парламентом закон «Маски-шоу стоп», в некоторых регионах страны до 80% решений судов по представлениям правоохранительных органов на проведение обысков и иных следственных действий имеют признаки намеренного давления на бизнес.

Закон, вступивший в силу в декабре прошлого года, в частности, ввел обязательную видеофиксацию обысков, обязательное присутствие адвоката во время следственных действий, а также запрет повторно открывать уголовные дела по одной и той же фабуле. Однако правоохранители оказались креативными и нашли способы обходить нормы закона. К примеру, уголовные дела открывались повторно, а в фабуле менялось буквально несколько слов. Кроме того, для проведения обысков порой приезжала многочисленная группа правоохранителей, а контролировать процесс допускали лишь одного адвоката, который был вынужден бегать от следователя к следователю, не имея возможности гарантировать отсутствие нарушений.

Глава правительства прокомментировал сложившуюся ситуацию довольно эмоционально. «Это вопрос морального толка, абсолютно морального. Две революции в стране, люди погибли на Майдане совсем за другую страну. Люди сегодня, наши воины, воюют на восточной границе государства. А в тылу заводятся крысы. Крысы, которые являются сами инициаторами всех этих схем. И поэтому я считаю, что пришло время для чистки правоохранительной системы. Я считаю, что за каждого из недобросовестных правоохранителей должны нести ответственность те, кто их назначал», - сказал премьер.

Гройсман, удивив общественность, заявил, что знает о подготовке провокаций против него лично и правительства в целом за жесткую позицию по устранению силового давления на бизнес, в связи с чем предложил ужесточить нормы закона «Маски-шоу стоп».

В частности, выносимые на рассмотрение Рады изменения предусматривают, что предприниматели будут иметь возможность подать жалобу на действия конкретного правоохранителя в суд, который может назначить служебную проверку и в случае выявления нарушений привлечь к дисциплинарной и материальной ответственности. При этом период времени, в рамках которого бизнес может требовать возмещение убытков правоохранительными органами в результате неправомерных действий, предлагается сделать бессрочным (сейчас - шесть месяцев). Также бизнес в случае одобрения изменений Верховной Радой получит возможность оспорить повторное открытие уголовного дела в суде.

«Возможно, предложенные изменения не кажутся такими масштабными, как закон «Маски-шоу стоп», но именно такие детали используются для давления на бизнес», - отметил министр юстиции Павел Петренко.

Будут ли подобные изменения эффективными в случае одобрения Радой - покажет время, но конечной инстанцией противодействия недобросовестным силовикам будет украинский суд. Согласно опросу членов Американской торговой палаты, около 90% бизнеса по итогам 2017 года считает суды одной из наиболее коррумпированных структур украинской власти.

Риски для финансовой стабильности

Национальный банк Украины на уходящей неделе обнародовал отчет о финансовой стабильности, который подтвердил опасения большей части экономистов и бизнеса - получение финансирования от международных финансовых организаций станет критически важным для страны в ближайшие месяцы.

Регулятор отмечает, что погашение и обслуживание внешнего долга начинает давить на международные резервы, которые за первые пять месяцев 2018 года сократились на 3,7% - до 18,1 млрд долл. До конца года объем необходимых выплат по долгам превысит 2 млрд долл., а в 2019 году составит более 6 млрд долл.

«Нынешний уровень резервов пока комфортный, однако, его снижение может спровоцировать девальвационные ожидания и отрицательно повлиять на равновесие на валютном рынке и на готовность внешних кредиторов рефинансировать долги частного сектора», - говорится в отчете.

Нацбанк отмечает, что при любом сценарии развития отношений с Международным валютным фондом, Украине придется выходить на международный рынок заимствований в условиях роста доходности еврооблигаций из-за жесткой монетарной политики США.

«Отсутствие сотрудничества с МВФ существенно повысит суверенный риск Украины. Поэтому внешние заимствования могут стать крайне дорогими не только для правительства, но и для украинских компаний, в частности для тех, которые будут нуждаться в рефинансировании своего внешнего долга», - говорится в отчете.

В подтверждение опасений по поводу риска падения гривни, Нацбанк не решился отменить требование обязательной продажи 50% валютной выручки экспортерами, продлив его до середины декабря.

Позитивной же макроэкономической новостью уходящей недели стало одобрение Европарламентом третьего пакета макрофинансовой помощи Украине в размере 1 млрд евро. Таким образом, до конца июня Европейский Совет может дать зеленый свет выделению необходимых нашей стране средств, после чего будут определены окончательные условия их получения. Тем не менее, очевидным условием макрофинансовой помощи Евросоюза станет продолжение сотрудничества с МВФ, на которое в Национальном банке рассчитывают до осени.

Приостановка решения Стокгольмского арбитража

В минувший четверг история с выполнением решения Стокгольмского арбитража, согласно которому российский газовый монополист «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» почти 2,6 млрд долл., пошла на новый виток. Апелляционный суд округа Свеа принял решение о приостановлении процедуры взыскания долга.

В «Газпроме» немедленно заявили, что будут использовать это решение для остановки процедуры ареста «Нафтогазом» активов в международных юрисдикциях.

В украинской компании сообщили, что решение было принято судом без вызова «Нафтогаза» и, соответственно, без учета пояснений и аргументов, которые были бы представлены НАК, если бы суд уведомил ее о наличии такого ходатайства «Газпрома» и рассмотрении судом этого вопроса. Компания в ближайшее время подаст в суд свои развернутые пояснения и контраргументы и ожидает, что, учтя их, суд отменит решение о приостановлении процесса. Также в «Нафтогазе» отметили, что решение суда не приводит к отмене вердикта арбитража и не дает «Газпрому» возможности требовать у «Нафтогаза» возврата 2,1 млрд дол., уже зачтенных решением арбитража в качестве компенсации.

Кроме того, решение апелляционного суда не приводит к автоматической отмене существующих решений по аресту активов «Газпрома» в разных юрисдикциях.

Какой оборот примут судебные разбирательства в дальнейшем - покажет время, однако очевидно, что быстро и беспрепятственно взыскать средства с «Газпрома» вряд ли получится.

В условиях, когда «Газпром» отказывается выполнять свои контрактные обязательства и не является надежным поставщиком газа, украинские власти продолжают искать возможности диверсификации поставок. Так, на уходящей неделе президент Украины Петр Порошенко принял участие в церемонии запуска в Турции Трансанатолийского газопровода из Азербайджана через турецкую территорию в ЕС. По словам главы украинского государства, наша страна в перспективе сможет получать каспийский газ, используя новые транзитные мощности. И похоже, что снижение возможностей российского энергетического шантажа станет одной из ключевых задач Украины в ближайшее время.

Следующая неделя обещает стать богатой на важные экономические события - Международный валютный фонд может публично озвучить оценку закона об Антикоррупционном суде, Министерство финансов проведет консультации с МВФ по поводу влияния повышения цен на газ на дефицит бюджета, а Госстат обнародует показатели промышленного производства Украины в январе-мае.

Максим Шевченко