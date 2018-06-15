С начала года выросла на 38 гривень: назван размер средней пенсии украинцев

Расходы Пенсионного фонда за пять месяцев этого года составили 143,8 млрд грн.

Средний размер пенсии в Украине с начала текущего года вырос на 38 грн и составил в мае 2517,82 грн.

Читайте такжеРост соцстандартов: в Украине с 1 июля пересчитают пенсии

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Владислав Машкин.

«Выплата пенсий и денежной помощи обеспечена в полном объеме. Финансирование этих выплат проводится в соответствии с графиками поденного финансирования выплаты пенсий», - сказал он.

По словам Машкина, расходы Пенсионного фонда за пять месяцев этого года составили 143,8 млрд грн, что 42,2 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Машкин также сообщил, что за в январе-мае собственные поступления Пенсионного фонда составили 76,9 млрд грн, что на 18,3 млрд грн больше, чем в прошлом году, из государственного бюджета поступило 61,3 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, средний размер пенсии в Украине по состоянию на 1 января 2018 года вырос на 35,7%, или на 652,15 грн, по сравнению с прошлым годом, и составил 2480 грн.