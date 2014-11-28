Рубль может продолжить падение ниже рекордных отметок ноября

Рубль в ноябре показал самое сильное абсолютное падение за месяц, в течение которого факторами давления были спрос на валюту под погашение внешних займов в условиях западных санкций и негативная динамика нефтяных цен, пишет Reuters.

Эти же факторы останутся рисками для рубля в декабре, не смотря на попытки Центробанка бороться с девальвацией сжатием ликвидности и угрозами валютных интервенций.

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В пятницу российская валюта отметилась на новых исторических минимумах после решения ОПЕК не снижать добычу, приведшего к обвалу нефтяных котировок и падению рубля более чем на три процента за сутки.

Утром при открытии сессии Московской биржи доллар расчетами "завтра" отметился на новом историческом пике 49,90 рубля, а евро достиг отметки 62,03 рубля.

За ноябрь доллар подорожал на шесть с лишним рублей, что превышает абсолютные изменения валюты США сентября 1998 года в разгар дефолта РФ, хотя в относительных величинах российская валюта тогда потеряла почти 40 процентов стоимости, а в текущем ноябре она дешевеет менее чем на 13 процентов.

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"Рубль в ближайшие сессии будет ориентироваться на движение нефтяного рынка. Если котировки нефти Brent достигнут $70 за баррель, то вполне может быть достигнут уровень 50 рублей против доллара", - считают аналитики банка Нордеа, отметившие, что сейчас другие факторы отошли на второй план.

К 17.40 МСК пара доллар/рубль расчетами "завтра" на Московской бирже торговалась вблизи 49,35 рубля, что на 1,4 процента выше предыдущего закрытия.

Евро к этому времени вырос почти на один процент до 61,52 рубля.

Бивалютная корзина набрала 80 копеек и оценивалась в 54,86 рубля, в начале дня отметившись на пике 55,41.

Утром котировки довольно быстро отошли от экстремальных значений из-за фиксации прибыли по ранее взятым длинным позициям, за счет точечных продаж экспортной выручки под сегодняшний налог на прибыль, а также из-за опасений участников рынка встретить валютные интервенции ЦБ вблизи психологической отметки 50 рублей за доллар - регулятор обещал наказывать спекулянтов при угрозах финансовой стабильности.

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Волатильность усугубляется низкой ликвидностью российского рынка после отмены Центробанком регулярных интервенций, из-за чего к существенным колебаниям курса приводят сравнительно небольшие объемы сделок.

"Кто-то, для спекуляций или с же перепугу, в начале дня пытался вырвать рынок выше психологических уровней, но его быстро "накормили" валютой те, кто набрал "лонги" раньше. Плюс, по верхам можно рискнуть открыть валютный "шорт", используя Центробанк в качестве щита, поскольку очень велики рыночные ожидания, что регулятор выйдет защищать уровень 50 рублей за доллар", - объяснил сегодняшние движения дилер крупного российского банка.

"Ограничивающим фактором (ослабления рубля) в краткосрочной перспективе является возможность интервенций ЦБ. Вероятность такого события очень велика, хотя мы по-прежнему считаем, что ЦБ будет избегать этого до последнего", - считают аналитики компании Sberbank CIB. По их мнению, решение ЦБ будет зависеть от темпов ослабления рубля и от реакции населения.

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Североморская смесь Brent упала на уровень $71,12 за баррель впервые с середины 2010 года после решения ОПЕК продлить действие квоты на суммарную добычу 30 миллионов баррелей в сутки, что на 1 миллион превышает оценку спроса на нефть ОПЕК, сделанную самой организацией.

К 17.40 баррель оценивался в $73,22 - Brent торгуется на 0,9 процента выше закрытия четверга.

Помимо рубля, падением на решение ОПЕК отреагировали валюты практически всех стран, в экономике которых велика составляющая нефтедобычи; подобная динамика преобладала и в пятницу.

По предварительным прикидкам аналитиков Райффайзенбанка, справедливый, без спекулятивной составляющей, средний курс пары доллар/рубль составляет 55 рублей для среднегодовой цены на нефть $70 за баррель и 60 рублей - при $65 за баррель, "что указывает на наличие потенциала для дальнейшего ослабления рубля".

"Похоже, прорыв выше отметки 50 рублей неизбежен. При снижении цен на нефть до $65 за баррель или ниже, в зоне досягаемости появляется отметка 55 рублей", - говорится в аналитическом обзоре Sberbank CIB.

Также в пятницу завершились расчеты с российским бюджетом по налогу на прибыль, но, по оценкам участников рынка, основные продажи валютной выручки экспортеры проводили под уплату НДПИ 25 ноября, и в пятницу этот поток заметно иссяк.

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В пятницу рублевые ставки овернайт приближались к значению 11 процентов годовых в условиях завершения расчетов с бюджетом и фактора конца месяца.

С начала декабря на рынок также может вернуться физический дефицит валюты - предстоят крупные, более $33 миллиардов вместе с процентами, погашения кредитов в условиях западных санкций.