Антимонопольный комитет ответил на претензии Гройсмана

В АМКУ заявили, что готовы оказать содействие Госаудитслужбе во время проверки своей деятельности.

Антимонопольный комитет Украины готов оказать всестороннее содействие при проверке своей работы, которую по поручению Кабинета министров должна провести Государственная аудиторская служба, сообщает пресс-служба АМКУ.

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«Мы открыты к конструктивному диалогу и готовы дать всестороннее содействие при проведении законных проверок органа обжалования. Антимонопольный комитет обеспокоен беспокойством премьер-министра Владимира Гройсмана, правительства и народных депутатов состоянием дел в сфере публичных закупок и количеством нарушений со стороны заказчиков и участников, что приводит к затягиванию проведения процедур закупок», - сказано в сообщении.

Как пояснили в АМКУ, в 2014-2018 годы были достигнуты значительные положительные результаты в направлении внедрения прозрачных закупок, борьбе с коррупцией в публичных закупках, повышения уровня доверия бизнеса к этой сфере, но до сих пор есть отдельные злоупотребления как со стороны заказчиков, так и со стороны участников тендеров.

Согласно сообщению, много жалоб касается установления заказчиками дискриминационных требований в тендерной документации, таких как наличие или отсутствие соответствующего оборудования, опыта или работников, и необходимость их подтверждения, а также технические требования, прописанные под конкретного участника.

Кроме того, заказчики допускают дискриминационный подход при рассмотрении и оценке предложений участников закупок, вследствие чего предложения одних участников неправомерно отклоняются, а другие – неправомерно определяются победителями, хотя предлагают более высокую цену. Такие нарушения могут совершаться заказчиками как сознательно, так и в связи с недостаточным уровнем знаний и опыта, отметили в АМКУ.

Антимонопольный комитет, как орган обжалования, является быстрым и эффективным инструментом для защиты нарушенных прав бизнеса в сфере публичных закупок, заявили в АМКУ.

«За время своей работы мы подтвердили свою способность рассматривать жалобы в сверхкороткие сроки (15 рабочих дней), независимо и беспристрастно принимать правомерные решения. Указанное подтверждается уровнем доверия бизнеса и институтов гражданского общества в орган обжалования, количеством обжалованных и отмененных судебными инстанциями решений коллегии, постоянным увеличением количества жалоб», - сказано в сообщении.

В Антимонопольном комитете считают, что большинство негативных явлений, которые сегодня вызывают беспокойство со стороны государственных органов, общественности и бизнеса, может решить только системное совершенствование законодательства о публичных закупках и внедрение лучших закупочных практик.

«Насущной необходимостью является внесение изменений в Закон Украины «О публичных закупках», которые решат проблемы с невозможностью обжалования решений заказчиков об отмене процедуры закупки, недостатками правового регулирования так называемых «евро-торгов», что приводят к нарушению прав бизнеса, которые на этапе рассмотрения жалобы невозможно исправить, отсутствием в действующем законодательстве права участников устранить недостатки в своем предложении и тому подобное», - сказано в сообщении.

Также необходимо пересмотреть подход по определению размера платы за подачу жалобы, который был установлен более пяти лет назад и не выполняет своей основной функции – сдерживающего эффекта от необоснованных обжалований (тендерного троллинга), добавили в АМКУ.

«Целесообразным считаем утверждение типовой тендерной документации, создание закупочных каталогов, повышение уровня профессионализма членов тендерных комитетов, заказчиков за счет разъяснительной работы и непрерывного образования», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины поручил Государственной аудиторской службе провести комплексную проверку Антимонопольного комитета Украины по фактам блокировки им проведения тендеров на государственные закупки.

В сентябре прошлого года Гройсман обещал поставить вопрос увольнения главы Антимонопольного комитета Юрия Терентьева и «его прихлебателей» в случае продолжения блокировки важных государственных тендеров. В частности, премьер сообщил о заблокированных АМКУ тендерах, необходимых для производства конкурентной украинской продукции, а также тендера на закупку сканеров для таможни ГФС.

В декабре 2017 года глава Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев заявлял, что не против проведения независимого аудита ведомства, чтобы "развеять все инсинуации".