Антимонопольный комитет ответил на претензии Гройсмана
Антимонопольный комитет Украины готов оказать всестороннее содействие при проверке своей работы, которую по поручению Кабинета министров должна провести Государственная аудиторская служба, сообщает пресс-служба АМКУ.
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«Мы открыты к конструктивному диалогу и готовы дать всестороннее содействие при проведении законных проверок органа обжалования. Антимонопольный комитет обеспокоен беспокойством премьер-министра Владимира Гройсмана, правительства и народных депутатов состоянием дел в сфере публичных закупок и количеством нарушений со стороны заказчиков и участников, что приводит к затягиванию проведения процедур закупок», - сказано в сообщении.
Как пояснили в АМКУ, в 2014-2018 годы были достигнуты значительные положительные результаты в направлении внедрения прозрачных закупок, борьбе с коррупцией в публичных закупках, повышения уровня доверия бизнеса к этой сфере, но до сих пор есть отдельные злоупотребления как со стороны заказчиков, так и со стороны участников тендеров.
Согласно сообщению, много жалоб касается установления заказчиками дискриминационных требований в тендерной документации, таких как наличие или отсутствие соответствующего оборудования, опыта или работников, и необходимость их подтверждения, а также технические требования, прописанные под конкретного участника.
Кроме того, заказчики допускают дискриминационный подход при рассмотрении и оценке предложений участников закупок, вследствие чего предложения одних участников неправомерно отклоняются, а другие – неправомерно определяются победителями, хотя предлагают более высокую цену. Такие нарушения могут совершаться заказчиками как сознательно, так и в связи с недостаточным уровнем знаний и опыта, отметили в АМКУ.
Антимонопольный комитет, как орган обжалования, является быстрым и эффективным инструментом для защиты нарушенных прав бизнеса в сфере публичных закупок, заявили в АМКУ.
«За время своей работы мы подтвердили свою способность рассматривать жалобы в сверхкороткие сроки (15 рабочих дней), независимо и беспристрастно принимать правомерные решения. Указанное подтверждается уровнем доверия бизнеса и институтов гражданского общества в орган обжалования, количеством обжалованных и отмененных судебными инстанциями решений коллегии, постоянным увеличением количества жалоб», - сказано в сообщении.
В Антимонопольном комитете считают, что большинство негативных явлений, которые сегодня вызывают беспокойство со стороны государственных органов, общественности и бизнеса, может решить только системное совершенствование законодательства о публичных закупках и внедрение лучших закупочных практик.
«Насущной необходимостью является внесение изменений в Закон Украины «О публичных закупках», которые решат проблемы с невозможностью обжалования решений заказчиков об отмене процедуры закупки, недостатками правового регулирования так называемых «евро-торгов», что приводят к нарушению прав бизнеса, которые на этапе рассмотрения жалобы невозможно исправить, отсутствием в действующем законодательстве права участников устранить недостатки в своем предложении и тому подобное», - сказано в сообщении.
Также необходимо пересмотреть подход по определению размера платы за подачу жалобы, который был установлен более пяти лет назад и не выполняет своей основной функции – сдерживающего эффекта от необоснованных обжалований (тендерного троллинга), добавили в АМКУ.
«Целесообразным считаем утверждение типовой тендерной документации, создание закупочных каталогов, повышение уровня профессионализма членов тендерных комитетов, заказчиков за счет разъяснительной работы и непрерывного образования», - сказано в сообщении.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины поручил Государственной аудиторской службе провести комплексную проверку Антимонопольного комитета Украины по фактам блокировки им проведения тендеров на государственные закупки.
В сентябре прошлого года Гройсман обещал поставить вопрос увольнения главы Антимонопольного комитета Юрия Терентьева и «его прихлебателей» в случае продолжения блокировки важных государственных тендеров. В частности, премьер сообщил о заблокированных АМКУ тендерах, необходимых для производства конкурентной украинской продукции, а также тендера на закупку сканеров для таможни ГФС.
В декабре 2017 года глава Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев заявлял, что не против проведения независимого аудита ведомства, чтобы "развеять все инсинуации".