После выходных в Украине подорожает доллар

Официальный курс НБУ на 18 июня: 100 USD – 2631.5543 грн; 100 EUR – 3051.5504 грн; 10 RUR – 4.1981 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 18 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2631.5543 (15 июня – 2621.9678)

100 EUR – 3051.5504 (15 июня – 3075.5682)

10 RUR – 4.1981 (15 июня – 4.2119)

В пятницу, 15 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,33/26,36 грн/долл.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов гривня понизилась к доллару на 8 копеек.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,55/30,58 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4170/0,4176 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,3155 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 636 сделок на сумму 459,98 млн долл.