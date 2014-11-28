В России курс доллара превысил 50 рублей, установив новый максимум

Евро повысился на 182 коп - до 62,75 рубля, сообщает Прайм со ссылкой на данные Московской биржи.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) при этом возросла на 179 коп по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составила 55,96 рубля.

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Отметим, что с начала года курс доллара к рублю увеличился в полтора раза.