В России курс доллара превысил 50 рублей, установив новый максимум
23:35, 28 ноября 2014Финансы
1
Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы повысился на 175 коп - до 50,41 рубля.
В России курс доллара превысил 50 рублей, установив новый максимум / cbr.ru
Евро повысился на 182 коп - до 62,75 рубля, сообщает Прайм со ссылкой на данные Московской биржи.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) при этом возросла на 179 коп по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составила 55,96 рубля.
Читайте такжеРубль может продолжить падение ниже рекордных отметок ноября
Отметим, что с начала года курс доллара к рублю увеличился в полтора раза.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter