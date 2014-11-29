Падение цен на нефть вынудило Россию пересматривать госбюджет

Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак в пятницу, 28 ноября, передает Радио Свобода.

По его словам, цена в размере 100 долларов за баррель сырой нефти, заложенная в бюджет, должна быть изменена.

Новак отметил, что средняя цена нефти в 2014 году составит 98-99 долларов за баррель, с оглядкой на высокую ее стоимость в первом полугодии.

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Напомним, что Организация стран-экспортеров нефти на заседании в четверг, 27 ноября, оставила квоты на добычу нефти без изменений на уровне 30 миллионов баррелей в сутки. Решение вызвало падение цен на «черное золото», что в свою очередь, повлекло за собой снижение курса российского рубля. Сегодня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия была готова к такому решению ОПЭК.