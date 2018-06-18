На этой неделе биткоин упадет ниже $6 тысяч - эксперты

На этой неделе стоимость биткоина, скорее всего, продолжит снижаться и впервые с ноября 2017 года упадет ниже 6 тысяч долларов.

Стоимость самой популярной криптовалюты биткоина (BTC) на этой неделе, скорее всего, продолжит снижаться и впервые с ноября 2017 года упадет ниже психологической отметки в 6 тысяч долларов.

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Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на мнение экспертов-экономистов.

"По итогам торгов воскресенья, 17 июня, цена биткоина, по данным портала CoinMarketCap, опустилась на 0,60% - до 6,525 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта снизилась в цене на 0,57% - до 6,489 тысячи долларов, на GDAX - на 0,38%, до 6,495 тысячи долларов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе прошедшей недели биткоин потерял в цене 4%, опустившись до уровня 6,125 тысячи долларов по бирже Bitfinex. Это минимальный уровень с 6 февраля 2018 года.

Одним из главных событий минувшей недели, повлиявших на стоимость криптовалюты, было решение Комиссии по ценным бумагам и биржам США не признавать биткоин (BTC) и Ethereum (ETH) ценными бумагами. Другим негативным событием уходящей недели стал отказ компании Western Union работать с криптовалютами.