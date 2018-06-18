ЕС продлил санкции против РФ за аннексию Крыма еще на год

Санкции в оккупированном Крыму будут действовать по меньшей мере до 23 июня 2019 года.

Совет Европейского союза продлил ограничительные меры в ответ на незаконную аннексию Крымского полуострова Россией до 23 июня 2019 года.

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В сообщении на сайте совета ЕС говорится, что санкции касаются граждан ЕС и европейских компаний, и территориально ограничиваются территорией Крыма и Севастополя

Санкции предусматривают ограничения на ввоз в ЕС продукции из оккупированного Крыма; инвестиции в Крыму и Севастополе (европейские компании не могут покупать недвижимость в Крыму и финансировать крымские компании); туристическую деятельность (европейские круизные суда не могут заходить в порты Крыма без крайней необходимости); а также экспорт в Крым товаров и технологий (в частности - в сфере транспорта, связи, энергетического сектора, добывающей промышленности).

Как известно, санкции в отношении Крыма и Севастополя были введены ЕС 14 июня 2014 года, в ответ на незаконную оккупацию и аннексию полуострова Россией. С тех пор европейская сторона регулярно продлевает их действие.