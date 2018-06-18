В первый рабочий день недели гривня укрепилась к доллару

Котировки гривни на межбанке к середине торгов установились на уровне 26,31/26,33 грн/долл.

В понедельник, 18 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 26,31/26,33 грн/долл.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов котировки гривни к доллару укрепилась на 3 копейки.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,49/30,51 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4170/0,4176 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 26,3224 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 270 сделок на сумму 131,28 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 15 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,33/26,36 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находились на уровне 30,55/30,58 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4170/0,4176 грн/рубль.