В Украине начали выпуск нового вида банковских карт
Государственный "Ощадбанк" внедрил новый платежный инструмент - цифровую prepaid-карту, которую можно загрузить в смартфон для проведения бесконтактных оплат.
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Как сообщила пресс-служба финучреждения, "Ощадбанк" первым в Украине выпустил подобный платежный инструмент. Карта не имеет физического носителя, не привязана к другим картам и карточным счетам и чтобы ее получить, не нужно быть клиентом "Ощадбанка".
Для получения и активации карты нужно позвонить в Контакт-центр "Ощадбанка", установить ПИН-код и с помощью чат-бота получить реквизиты карты.
При необходимости реквизиты карты можно добавить в электронные кошельки Google Pay и Ощад PAY.
Карта позволяет удобно и безопасно проводить на территории Украины расчеты в сети Интернет, бесконтактные оплаты смартфоном в торгово-сервисной сети, операции в "Ощад 24/7".
Пополнять карту можно в POS-терминалах в отделениях "Ощадбанка" и P2P-переводами с карт любых банков Украины.
Важным преимуществом карты в банке назвали то, что ее невозможно потерять или украсть.
Кроме того, банк предоставляет владельцам prepaid-карт возможность выиграть смарт-часы Samsung Gear S3 и подарочные сертификаты номиналом 500 гривень.
Справка УНИАН. "Государственный ощадный банк Украины" ("Ощадбанк") зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству.