"ПриватБанк" сменил официальное наименование

Соответствующие изменения содержатся в зарегистрированной 14 июня новой редакции устава финучреждения.

Национализированный "ПриватБанк" в связи с изменением типа акционерного общества изменил официальное наименование с Публичное акционерное общество коммерческий банк "ПриватБанк" на Акционерное общество коммерческий банк "ПриватБанк".

Читайте также"ПриватБанк" определился со стратегией до 2022 года

Об этом сообщила пресс-служба банка, ссылаясь на зарегистрированную 14 июня новую редакцию устава финучреждения.

В банке пояснили, что реорганизация формы акционерного общества и наименования связана с изменениями в законодательстве Украины, которое с начала 2018 года вводит дополнительные требования для публичных акционерных обществ. При этом форма организации банка как частного акционерного общества наиболее соответствует его статусу со стопроцентной госсобственностью.

Справка УНИАН. "ПриватБанк" (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. 18 декабря 2016 года Кабинет министров решил национализировать банк, руководствуясь рекомендациями Совета нацбезопасности и обороны по предложению Национального банка.