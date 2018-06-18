Порошенко рассказал об успехах децентрализации: доля местных бюджетов в сводном составит более 50%
Доля местных бюджетов (с трансфертами) в сводном бюджете Украины по итогам текущего года составит 51,5%.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время форума Ассоциации городов сегодня в Киеве.
«Увеличение поступлений в общий фонд местных бюджетов за январь-май к соответствующему периоду прошлого года составляет 24%», - сказал он.
«Наконец доля местных бюджетов (с трансфертами) в сводном бюджете Украины по итогам текущего года составит 51,5%. Никогда такого не было, чтобы большинство государственных денег было в объединенных общинах», - подчеркнул президент.
Также, по его словам, согласно прогнозу, доля местных налогов и сборов в собственных доходах местных бюджетов составит 30%. Порошенко напомнил, что в 2014 году, до начала децентрализации, она составляла менее одного процента.
Глава государства отметил, что децентрализация соответствует нашим евроинтеграционным планам, и она является эффективной частью украинской антикоррупционной системы.
Порошенко подчеркнул, что децентрализация уменьшает влияние государства на распределение денежных ресурсов, демонополизирует и способствкет рассредоточению финансовой власти.