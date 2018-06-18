Стало известно, почему Нацбанк лишил регистрации платежную систему TYME

НБУ отменил регистрацию украинской платежной системы 14 июня.

Платежная система TYME, которую 14 июня НБУ лишил регистрации в Украине, работала с российской системой Contact, помещенной в мае в санкционный список.

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Об этом сообщает FinClub.

На сайте молдавского FinComBank TYME с ПриватБанком числятся партнерами российской платежной системы Contact. На сайте Contact указано, что отправленные из России деньги можно получить в Украине в 284 пунктах. Все это отделения ПриватБанка. А посредником в этом денежном обороте выступает TYME.

Как пишет издание, роднит Contact и TYME не только это. Владельцем российской системы является QIWI, которая ранее контролировала украинскую платежную систему.

Но в 2016-м платежная система Contact не попала в санкционные списки СНБОУ вместе с другими россиянами. Все изменилось в мае 2018-го, когда были обновлены санкционные списки. В них оказались три новых платежных оператора: WebMoney, MoneyTo и Contact, которой управляет российский КИВИ Банк.

С 24 мая, когда указ президента от 2 мая все же был обнародован, оказались «запрещены деловые отношения» с российской Contact.

Уже 14 июня НБУ отменил регистрацию крупнейшей украинской платежной системы TYME, поскольку эта система, по версии Службы безопасности Украины, работала с запрещенной в Украине российской платежной системой.

Осведомленный источник высказал свою версию того, как TYME могла работать с россиянами. «Как это выглядит технологически? Есть платежная система в России, которая заключает договор с системой из нейтральной страны, к примеру, из Грузии. Она в свою очередь заключает договор с украинской системой, становясь посредником. По договору операции идут от посредника из нейтральной страны, а на самом деле инициируются в России», – рассказал собеседник FinClub.

Еще в 2016 году в российских СМИ появилась информация о том, что Contact работает в Украине через грузинскую систему IntelExpress.

Как сообщал УНИАН, 14 июня Национальный банк Украины отменил регистрацию международной платежной системы TYME, платежной организацией которой является финансовая компания "ОМП-2013", за сотрудничество с запрещенной в Украине российской платежной системой.