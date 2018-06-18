Банк международных расчетов: цифровые деньги могут привести к остановке интернета

Финансовая организация, акционерами которой являются 60 центральных банков, усомнилась в перспективах развития биткоина и блокчейна.

Банк международных расчетов, акционерами которого являются 60 центральных банков, опубликовал анализ истории цифровых денег и их потенциала для развития.

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Об этом пишет РБК со ссылкой на CoinDesk.

Исследование отрасли «Криптовалюты: за рамками ажиотажа» опубликовано перед выпуском полноценного ежегодного экономического отчета БМР. Организация усомнилась в способности цифровых денег оправдать ожидания пользователей.

Эксперты упомянули харфорки, майнинг, появление и быстрое распространение новых альткоинов, волатильность рынка и вопросы масштабируемости в качестве основных проблем криптовалют. Специалисты уверены, что децентрализованная технология монет — плохая замена мощной институциональной поддержки традиционных денег.

Авторы документа отметили, что использование блокчейна для обработки большого объема розничных платежей может привести к остановке в работе интернета.

«Чтобы обрабатывать большое число розничных транзакций, в настоящее время осуществляемых через национальные розничные платежные системы, даже по оптимистичным оценкам размер реестра значительно превысит возможности хранения данных обычного смартфона в течение нескольких дней, обычного персонального компьютера — нескольких недель, а сервера — нескольких месяцев», — написали в БМР.

Только суперкомпьютеры обладают вычислительной мощностью, которая необходима для проведения каждой розничной транзакции на блокчейне. Даже если для создания децентрализованной сети будет достаточное количество подобного оборудования, миллионы пользователей будут обмениваться файлами, размеры которых будут исчисляться терабайтами, отметили в организации.

Несмотря на то, что Банк международных расчетов в целом настроен негативно по отношению к криптовалютам, он видит перспективы блокчейна в проведении международных операций. Эксперты отметили, что сейчас разрабатываются другие технологии, которые выполняют те же функции, что и блокчейн, и на данный момент неизвестно, какая из них окажется более эффективной.