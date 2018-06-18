Объем долговых выплат Украины в этом году вырос до 327 миллиардов гривень

В том числе предстоит вернуть долги на 204,2 млрд грн и выплатить 122,5 млрд грн в счет их обслуживания.

Объем предстоящих выплат Украины по государственному и гарантированному государством долгу до конца 2018 года по состоянию на 18 июня составил 326,69 млрд в гривневом эквиваленте.

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Согласно обновленному графику на сайте Министерства финансов, этот объем выплат на 1,15 млрд грн или на 0,4% выше показателя месяцем ранее – на 14 мая.

В том числе до конца года предстоит вернуть долги на 204,19 млрд грн и выплатить 122,5 млрд грн в счет их обслуживания.

В 2019 году платежи по погашению и обслуживанию госдолга составят 326,62 млрд грн, в 2020 году – 284,21 млрд грн.

В целом за период с 2018 по 2045 год включительно Украине предстоит уплатить 3,121 трлн грн.

Справка УНИАН. Объем государственного и гарантированного государством долга Украины за январь-апрель 2018 года вырос на 1% в долларовом эквиваленте - до 77,05 млрд долл., но при этом сократился на 5,6% в гривневом эквиваленте - до 2,021 трлн грн по состоянию на 30 апреля.