Новый руководитель Минфина оценила реалистичность повышения «минималки»

По словам Маркаровой, правительство сможет рассмотреть вопрос повышения минимальной зарплаты при выполнении бюджета.

Правительство сможет рассмотреть вопрос повышения минимальной заработной платы в Украине при выполнении бюджетных показателей.

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Об этом заявила исполняющая обязанности министра финансов Оксана Маркарова в эфире одного из телеканалов.

По ее словам, правительство настроено, чтобы все проводимые реформы и преобразования отражались на благосостоянии граждан. «Мы уже поднимали минимальную заработную плату и, разумеется, хотели бы иметь возможность поднять ее в будущем. Будет ли это реалистично – будет зависеть от того, как будет развиваться экономическая ситуация», - сказала Маркарова.

При этом она отметила, что на сегодня можно говорить о сдержанном оптимизме. «Бюджет выполняется, и мы надеемся, что если у нас далее будет выполнение, а еще лучше – перевыполнение по бюджету, мы сможем подойти, как заложено в бюджете, к вопросу повышения, в том числе, и минимальной заработной платы», - добавила Маркарова.

Ранее заместитель министра финансов Сергей Марченко заявил, что по результатам первого квартала 2018 года недополучение доходов госбюджета составило 6 млрд грн, в связи с чем нет возможности повышать «минималку», однако правительство рассмотрит такую возможность по результатам первого полугодия.

Одновременно в Национальном банке заявили, что необдуманное повышение минимальной заработной платы в Украине без одновременных мер повышения продуктивности труда окажет инфляционное давление, что вынудит НБУ придерживаться более жесткой монетарной политики.

Справка УНИАН. Инфляция в Украине в 2017 году - декабрь 2017 года к декабрю 2016 года - ускорилась до 13,7% по сравнению с 12,4% в 2016 году, оказавшись выше прогнозов Национального банка на уровне 12,2% и целевого ориентира регулятора в размере 6-10%.

С 1 января 2017 года в Украине минимальная заработная плата была увеличена в 2 раза - до 3200 грн, что, по оценкам экспертов, стало одним из ключевых факторов превышения инфляции по итогам года над целевым показателем НБУ.