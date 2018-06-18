В Нацбанке назвали условия для отмены валютных ограничений

Нацбанк отменит ограничения на рынке только при отсутствии угроз для финансовой стабильности.

Национальный банк настроен на проведение валютной либерализации в Украине только в случае отсутствия угроз для финансовой стабильности.

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Как сообщила пресс-служба НБУ со ссылкой на заместителя главы НБУ Олега Чурия, полная валютная либерализация и переход к либеральной модели валютного регулирования повышают уязвимость финансовой системы и экономики страны к различным шокам, потому невозможны без способности центрального банка реагировать на кризисные явления.

«Наша концепция либерализации исходит из того, что мы позволяем свободное движение капитала, и это действительно приводит к тому, что увеличивается приток инвестиций, и наш бизнес чувствует себя более свободно. Но с другой стороны, любая либерализация создает некоторые риски для финансовой стабильности. Поэтому наш подход - мы проводим либерализацию только в том случае, если это не угрожает финансовой стабильности», - пояснил Чурий.

По его словам, когда происходит отток капитала из развивающихся стран, в первую очередь страдают те страны, которые наиболее уязвимы, что демонстрирует текущая ситуация в Аргентине, где потеря интереса инвесторов даже в условиях новой программы поддержки от Международного валютного фонда спровоцировала финансовый кризис и значительную девальвацию.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 17 мая приняла за основу президентский законопроект о валюте, который заменит устаревший декрет Кабинета министров Украины «О системе валютного регулирования и валютного контроля» 1993 года и предполагает принцип «разрешено все, что прямо не запрещено законом».

В частности, по новому закону банки смогут проводить валютные операции без дополнительных лицензий, бизнес – получать кредиты у нерезидентов без их регистрации, а граждане – инвестировать средства за рубеж без индивидуальных лицензий НБУ.

Также закон отменит установленный для бизнеса максимальный срок расчетов по экспортно-импортным контрактам в пределах 180 дней и санкции за нарушения в виде штрафа в размере 100% от суммы операции и запрета на проведение внешнеэкономической деятельности.

Кроме того, новый закон упразднит валютный контроль мелких расчетов, оставив лишь уже действующий финансовый мониторинг операций в сумме со 150 тысяч гривень.