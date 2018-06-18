Каждая гривня должна идти в бюджет: Кабмин и силовики придумали план по борьбе с контрабандой

По словам Гройсмана, руководители силовых органов засвидетельствовали наивысшую готовность к борьбе с контрабандой.

Руководители силовых органов Украины засвидетельствовали наивысшую готовность к борьбе с контрабандой и теневыми схемами на таможне.

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Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Twitter по итогам заседания Координационного совета с руководством силового блока.

«Провел Координационный совет при участии руководителей всего силового блока. Говорили об эффективности борьбы с контрабандой и теневыми схемами на таможне. Все засвидетельствовали наивысшую готовность искоренять беззаконие на границе. Каждая гривня должна идти в бюджет, а не в чьи-то карманы», - подчеркнул глава правительства.

Позднее пресс-служба правительства сообщила, что Кабинет министров и силовые ведомства разработали совместный план по борьбе с контрабандой.

«План у нас готов. Мы презентуем его. Но предупреждаю всех уже: берегитесь и начинайте служить государству. Каждая гривня должна быть в бюджете. Это принципиально важно и для меня как премьер-министра, и для всех участников сегодняшнего координационного совещания», - приводит пресс-служба слова Гройсмана.

Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман заявлял, что в 2017 году рост таможенных поступлений на уровне 70 млрд грн по сравнению с 2016 годом стал возможным благодаря детенизации. По словам премьера, потенциал дальнейшей детенизации составляет как минимум такую же сумму.