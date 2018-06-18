Валюта немного подорожает: курсы от Нацбанка

Официальный курс НБУ на 19 июня: 100 USD – 2632.8987 грн; 100 EUR – 3057.5853 грн; 10 RUR – 4.1474 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 19 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2632.8987 (18 июня – 2631.5543)

100 EUR – 3057.5853 (18 июня – 3051.5504)

10 RUR – 4.1474 (18 июня – 4.1981)

В понедельник, 18 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,39/26,42 грн/долл.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов гривня понизилась к доллару на 5 копеек.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,62/30,64 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4170/0,4176 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,3290 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 504 сделки на сумму 289,34 млн долл.