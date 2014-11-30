В Швейцарии решают судьбу золотого запаса страны

В голосовании участвуют граждане, достигшие 18-летнего возраста. Это примерно 5 млн из 8-миллионного населения альпийской республики. Для того, чтобы быть принятой, каждая из вынесенных на голосование инициатив должна получить "двойное одобрение", то есть ее должны поддержать более половины участвующих в референдуме граждан и более половины из 26 швейцарских кантонов и полукантонов.

Об этом пишет ТАСС.

С инициативой "Спасите золото Швейцарии" выступила правая Швейцарская народная партия (ШНП). Она собрала 100 тыс. подписей, необходимых для вынесения вопроса на референдум. ШНП предлагает обязать Национальный банк отныне больше не продавать накопленные страной золотые резервы, хранить весь золотой запас только на территории Швейцарии и держать не менее 20% официальных швейцарских активов в золоте. Все это нужно, заявляют в ШНП, для того, чтобы гарантировать стабильность экономики и прочность национальной валюты - швейцарского франка - в условиях нынешних потрясений в мире.

Однако ни Центробанк, ни правительство такой подход ШНП не разделяют, подчеркивая, что ограничения только свяжут руки ЦБ, и ему будет гораздо сложнее реагировать на кризисы. В случае одобрения инициативы по золоту мировой рынок желтого металла неминуемо столкнется с повышением спроса. Сейчас золотой запас альпийской республики составляет 1040 тонн. Это 7,5% резервов ЦБ. Иными словами, банку придется закупить порядка 1500 тонн золота, что эквивалентно половине годовой добычи этого металла в мире. На эту операцию, которая потребует 70 млрд франков (около $72 млрд), у Центробанка будет пять лет.

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Что касается общественной инициативы по иммиграции, то ее авторы предлагают ограничить приток иностранцев, чтобы население Швейцарии в течение трех лет увеличивалось не более чем на 0,2% в год. Мотивом при этом служит забота об экологии страны, испытывающей, как считают инициаторы референдума, большую нагрузку. Тем не менее, правительство и предпринимательские круги, призывающие голосовать "против", предупреждают об ущербе, который будет нанесен экономике Швейцарии, нуждающейся в притоке иностранной рабочей силы.

Удар по иммиграции - правда, довольно специфической - может нанести в случае одобрения на референдуме и инициатива, касающаяся отмены налоговых льгот для богатых иностранцев. Часть швейцарской общественности считает несправедливым тот факт, что владельцы крупных состояний, решившие поселиться в Швейцарии, имеют право платить фиксированный налог, не зависящий от их доходов. Если сегодня победят сторонники отмены таких льгот, то не исключен отъезд части богатых иностранцев из Швейцарии, что вызывает тревогу в ряде кантонов, которые лишатся поступлений в свои бюджеты.