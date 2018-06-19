Сенат США принял проект бюджета Пентагона на $716 миллиардов

Около $617 млрд предназначены непосредственно Пентагону, а остальные средства должны пойти на продолжение операций за рубежом.

Сенат Конгресса США принял законопроект о бюджете Минобороны страны на 2019 финансовый год, который начнется 1 октября. 85 сенаторов проголосовали за принятие документа, 10 выступили против.

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После внесения поправок проект будет направлен на подпись президенту США Дональду Трампу, сообщает “Коммерсант”.

Общий объем финансирования Пентагона должен составить $716 млрд. Около $617 млрд предназначены непосредственно Пентагону, а остальные средства должны пойти на продолжение операций за рубежом. Согласно проекту закона, США должны увеличить численность военнослужащих примерно на 16 тыс. человек, на 2,6% должно вырасти их денежное довольствие.

Документ включает статью, позволяющую США приостановить участие в договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). «В свете материальных нарушений Российской Федерацией Договора о РСМД Соединенные Штаты имеют законное право приостановить действие Договора о РСМД полностью или частично до тех пор, пока РФ продолжает нарушать договор»,— идет речь в выдержке из законопроекта.

Согласно еще одной из поправок, заблокировано соглашение с китайской телекоммуникационной компанией ZTE. Она ранее согласилась выплатить американским властям крупный штраф за допущенные нарушения в обмен на снятие запрета на ведение бизнеса в США.

Кроме того, законопроект лишает министра обороны США Джеймса Мэттиса возможности одобрить поставку Турции американского вооружения без предоставления специального доклада, касающегося покупки Анкарой российских зенитных комплексов С-400. Доклад «О статусе отношений США и Республики Турция» должен быть направлен профильным комитетам Конгресса не позднее, чем через 60 дней после вступления законопроекта в силу.