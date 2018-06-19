НБУ хочет взыскать с поручителей банков-банкротов 25 миллиардов - инициировал более сотни исков

На сегодня на рассмотрении в судах различных инстанций находится 89 дел.

Национальный банк Украины в 2014-2018 годах инициировал 110 судебных разбирательств с целью возвращения задолженности по кредитам рефинансирования, выданных неплатежеспособным банкам, за счет средств финансовых поручителей и залогового имущества имущественных поручителей.

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Согласно сообщению на сайте регулятора, в частности, только за последние полгода НБУ подал в суды 35 новых исков о взыскании имущества поручителей неплатежеспособных банков на общую сумму исковых требований 4 млрд грн.

По данным НБУ, сегодня на рассмотрении в судах различных инстанций находится 89 дел с общей суммой исковых требований в размере 25 млрд грн.

"Национальный банк ведет постоянную и планомерную работу по погашению задолженности за счет средств и имущества поручителей неплатежеспособных банков. Однако этот процесс трудно назвать быстрым из-за того, что поручители, злоупотребляя своими правами, постоянно пытаются избежать выполнения своих обязательств и затягивают рассмотрение дел в судах", - цитируются в сообщении слова директора департамента управления рисками НБУ Игоря Будника.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году Национальный банк получил на погашение задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков 2,1 млрд грн.

В ходе очистки банковской системы Украины за 2014-2017 годы Национальный банк принял решения о выведении с рынка в отношении 96 банков. В том числе 33 банка стали неплатежеспособными в 2014 году, еще 33 – в 2015-м, 21 - в 2016-м и 9 - в 2017 году.