Украинским заробитчанам предложили задекларировать доходы и платить взносы в Пенсионный фонд

В правительстве заявили, что на основании этого трудовые мигранты могут получить субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Украинцы, которые работают заграницей, могут задекларировать свои доходы и уплатить ЕСВ, и на основании этого получить субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

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Об этом говорится в сообщении Правительственного портала в сети Facebook.

В сообщении отмечается, что распространенным является миф, что в субсидии мгновенно отказывают лицам, которые находились заграницей более 60 дней.

Правительство отметило, что факт пребывания за границей не является основанием отказывать в субсидии, если человек получает в Украине пенсию или другие официальные доходы, такие как стипендия, пособие при рождении ребенка, находится на лечении, обучении или в командировке, декларирует в Украине доходы и платит ЕСВ.

«К последнему случаю относятся работники, которые вправе задекларировать в Украине свои заработки, оплатить ЕСВ и на основе этого получить субсидию», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля 2018 года Кабмин принял решение о внесении изменений в программу предоставления субсидий за жилищно-коммунальные услуги. В правительстве заявили, что цель нововведений – предотвращение случаев злоупотреблений и назначения государственной помощи людям, скрывающим свои доходы.

Своим решением Кабмин ввел новые критерии для предоставления помощи от государства. В частности, если в собственности семьи есть автомобиль, которому менее 5 лет (кроме мопеда и авто, предоставленного органом соцзащиты), субсидию не будут назначать.

Также необходимо указывать в декларациях доходы от аренды имущества, например, от сдачи в аренду квартиры. С 1 мая 2018 года субсидия отменяется, если площадь квартиры превышает 120 кв. м, а дома – 200 кв. м, кроме детских домов семейного типа и приемных семей.

Безработным необходимо будет встать на учет в центр занятости, в противном случае людям трудоспособного возраста, претендующим на субсидию, органы соцзащиты автоматом будут считать доход в три прожиточных минимума - 5286 грн.