Валовой внешний долг Украины снизился до $116 миллиардов

Прямые инвестиции (межфирмовый долг) в первом квартале выросли на 4,9% – до 9,039 миллиарда долларов.

Валовой внешний долг Украины на 1 апреля 2018 года составил 116,29 миллиарда долларов, что на 288 миллионов долларов, или на 0,25%, ниже показателя на начало года.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, долг сектора государственного управления в первом квартале вырос на 0,68% – до 39,153 миллиарда долларов, долг центрального банка – на 0,47%, до 7,403 миллиарда долларов.

Долг прочих депозитных корпораций вырос на 0,8% – до 6,286 миллиарда долларов, долг других секторов снизился на 1,1%, до 53,861 миллиарда долларов.

Прямые инвестиции (межфирмовый долг) в первом квартале выросли на 4,9% – до 9,039 миллиарда долларов.

Справка УНИАН. Валовой внешний долг Украины на 1 января 2018 года составлял 116,578 миллиарда долларов, что на 2,939 миллиарда долларов, или на 2,6%, выше показателя годом ранее.