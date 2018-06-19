Стало известно, сколько украинцев владеют криптовалютой (инфографика)

Три четверти украинцев знают о криптовалютах, при этом только только каждый восьмой ими владеет.

Почти три четверти украинцев (72%) знают о криптовалютах, при этом владеют ими только 13%.

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Об этом сообщает Новое время со ссылкой на исследование Kantar TNS Online Track.

"Исследование проводилось с целью понять, что украинские-интернет пользователи знают о криптовалютах, владеют ли ими, а также какую роль отводят государству в обращении криптовалют", - говорится в сообщении.

Опрос проводился онлайн с 20 по 30 апреля 2018 года, в нем участвовало 1 000 респондентов, возраст которых – от 18 до 55 лет.

В частности результаты свидетельствуют, что 23% украинцев слышали только название и еще 3% впервые столкнулись этим термином.

В ТОП-5 известных криптовалют вошли: Bitcoin – 98%, Litecoin – 29%, Bitcoin Cash – 27%, Dash – 14%, NEM – 6%.

Главной причиной, почему украинцы не покупают криптовалюты, было названо недоверие.

Напомним, в соответствии с действующим гражданским и хозяйственным законодательством, криптовалюта является имуществом, в налоговом – товаром (нематериальным активом). При этом, на криптовалюты возникает право собственности, и они могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому.

Однако, еще в 2014 году Нацбанк Украины отнес Bitcoin и другие криптовалюты по аналогии к денежному суррогату. Это фактически запретило использование криптовалют в Украине для расчетов. Однако, в конце 2017 года НБУ пересмотрел свой подход к определению криптовалют, а соответствующее определение потеряло свою актуальность в марте 2018 года. Тем не менее, сложившаяся практика восприятия рынка сдерживает его развитие.