Платежная система TYME прокомментировала санкции НБУ
Компания TYME считает чрезмерным решение Национального банка о лишении ее статуса международной платежной системы и не согласна с обвинениями в сотрудничестве с платежными системами Российской Федерации.
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Об этом говорится в обращении компании к партнерам и клиентам, опубликованном на ее сайте.
«Перечень партнеров-участников, с которыми работала TYME, был указан на сайте НБУ», - отмечается в обращении.
В компании также заявили, что TYME выполнит все требования НБУ, в том числе проведет взаиморасчеты со всеми участниками, закроет направление денежных переводов и работу МПС TYME 20 июня.
При этом, как отмечается в обращении, платежная организация МПС TYME – компания «ФК ОМП-2013» - работает в штатном режиме.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк 15 июня сообщил об отмене регистрации международной платежной системы TYME, платежной организацией которой является финансовая компания "ОМП-2013".
По информации регулятора, компания сотрудничала с запрещенной в Украине российской платежной системой, что несет риски возникновения угроз национальной безопасности Украины.
В мае Украина применила санкции сроком на три года на электронную платежную систему WebMoney (общество с ограниченной ответственностью «Вебмани.Ру»).