Журналисты рассказали, как отличить настоящие деньги от фальшивых (видео)

Прежде всего, надо обратить внимание на бумагу, она должна быть хрустящей, плотной, с рельефным изображением.

В Украине в прошлом году на 1 миллион настоящих банкнот приходилось более трех с половиной тысяч фальшивок, которые оказались в карманах обычных украинцев.

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Как отмечают журналисты программы «Гроші», валюту подделывают чаще и лучше, потому что она дороже, а главное — сбывают подделки через официальные обменники.

«Поэтому, покупая деньги в обменниках, будьте готовы к проблемам, и тому, что потом ничего не докажете», - говорится в сюжете.

Авторы программы отмечают, что поддельные купюры смешивают с настоящими, и рядовым гражданам очень сложно отличить их, но это возможно. Журналисты с помощью экспертов дали несколько советов, как отличить настоящие банкноты от фальшивых.

Прежде всего, надо обратить внимание на бумагу, она должна быть хрустящей, плотной, с рельефным изображением. Некоторые символы на купюре должны быть не нарисованы, а именно вытеснены на бумаге. «В верхнем левом углу — это буквенный код и код банка, а также надпись в правом верхнем углу, номинал банкноты и лацкан пиджака», - говорят эксперты.

Такие же выжатые должны быть водяные знаки и волокна, а на защитной ленте должна быть четкая надпись. «Если смотреть против света, вы увидете изображение, которое должно быть четким и повторять номинал купюры», - говорится в сюжете.

Авторы программы добавляют, что последний важный момент, на который почему-то не обращают внимания фальшивомонетчики — это цифра рядом с буквой в верхнем левом углу. Она должна соответствовать порядковому номеру буквы в алфавите.

Также журналисты советуют отдавать предпочтение официальным банковским кассам, где есть шанс что-то доказать.