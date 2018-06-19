Фонд гарантирования начал ликвидацию банка "Юнисон"

Банк с мая 2016 года оспаривал решения регуляторов о выведении с рынка в судебном порядке.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал процедуру ликвидации банка "Юнисон", который с мая 2016 года оспаривал решения регуляторов о выведении с рынка в судебном порядке.

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Как сообщается на сайте Фонда, процедура ликвидации продлится 2 года - до 18 июня 2020 года включительно.

Ликвидатором банка на этот период Фонд назначил Андрея Федорченко.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк принял решение об отнесении банка "Юнисон" к категории неплатежеспособных в апреле 2016 года по причине непрозрачной структуры собственности.

По информации регулятора, руководство банка с середины 2015 года заявляло о выкупе финучреждения у предыдущего владельца, однако Нацбанк не согласовал изменения структуры собственности по причине неподтверждения источников происхождения средств.

Акционеры банка "Юнисон" в мае 2016 года подали иски в Окружной административный суд Киева с просьбой отменить решения НБУ о признании банка проблемным и неплатежеспособным, решение Фонда гарантирования о введении в банк временной администрации, а также решение НБУ о запрете приобретения существенного участия.