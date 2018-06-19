Курсы валют от НБУ: 20 июня доллар подорожает, евро подешевеет

Официальный курс НБУ на 20 июня: 100 USD – 2644,6439 гривни; 100 EUR – 3050,3323 гривни; 10 RUR – 4,1279 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 20 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2644,6439 (19 июня – 2632,8987)

100 EUR – 3050,3323 (19 июня – 3057,5853)

10 RUR – 4,1279 (19 июня – 4,1474)

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Как сообщает УНИАН, 19 июня котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,43/26,46 гривни/доллар.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов гривня понизилась к доллару на 4 копейки.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,55/30,58 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4170/0,4176 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,4464 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 618 сделок на сумму 443,42 миллиона долларов.