Курс рубля в российских банках упал уже до 51,50 за доллар

Доллар США в российских банках сегодня стоит 51,50 рубля.

Это следует из информации, размещенной РБК.

Наличный евро в России стоит уже 63,52 рубля.

Как сообщал УНИАН, российский рубль уже в течение продолжительного времени стремительно девальвирует из-за сильного снижения цен на нефть и санкций Запада относительно России по причине ее агресии против Украины, в частности оккупации Крыма.

Читайте такжеЦены на нефть обвалились до пятилетнего минимумаНефть из-за решения ОПЕК в прошлый четверг не снижать добычу стремительно дешевеет. Соответственно, продолжается и обвал рубля.