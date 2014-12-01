Курс рубля в российских банках упал уже до 51,50 за доллар

09:18, 01 декабря 2014
Финансы
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Рубль продолжает девальвировать из-за падения цен на нефть и санкций.

Наличный курс рубля снизился / Фото УНИАН

Доллар США в российских банках сегодня стоит 51,50 рубля.

Это следует из информации, размещенной РБК.

Наличный евро в России стоит уже 63,52 рубля.

Как сообщал УНИАН, российский рубль уже в течение продолжительного времени стремительно девальвирует из-за сильного снижения цен на нефть и санкций Запада относительно России по причине ее агресии против Украины, в частности оккупации Крыма.

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