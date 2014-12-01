Курс рубля в российских банках упал уже до 51,50 за доллар
09:18, 01 декабря 2014Финансы
0
Рубль продолжает девальвировать из-за падения цен на нефть и санкций.
Наличный курс рубля снова снизился / Фото УНИАН
Доллар США в российских банках сегодня стоит 51,50 рубля.
Это следует из информации, размещенной РБК.
Наличный евро в России стоит уже 63,52 рубля.
Как сообщал УНИАН, российский рубль уже в течение продолжительного времени стремительно девальвирует из-за сильного снижения цен на нефть и санкций Запада относительно России по причине ее агресии против Украины, в частности оккупации Крыма.
Читайте такжеЦены на нефть обвалились до пятилетнего минимумаНефть из-за решения ОПЕК в прошлый четверг не снижать добычу стремительно дешевеет. Соответственно, продолжается и обвал рубля.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter