Доллар поднялся до семилетнего максимума по отношению к иене

Курс иены на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже в понедельник, 1 декабря, впервые с августа 2007 года упал ниже 119 иен за один доллар. Вслед за падением иены ключевой индекс Nikkei поднялся до самого высокого уровня за тот же период и составил 17628,9 пункта, переадет ПРАЙМ.

Снижение курса иены привело и к падению до минимального за полтора года уровня национальной валюты Республики Корея - за 1 доллар в Сеуле давали 1119,50 вон.

Читайте такжеИндекс Nikkei впервые с 2007 года преодолел отметку 17 тысяч пунктовДоллар укрепился по отношению к другим валютам в связи с падением цен на нефть. Аналитики подчеркивают, что слабая иена - плюс для японских рынков. Доллар же сейчас пользуется активным спросом из-за опасений по поводу замедления темпов роста стран-экспортеров нефти.

Организация стран-экспортеров нефти /ОПЕК/ на прошлой неделе объявила о решении оставить квоту на добычу нефти на уровне 30 млн баррелей в сутки. После этого нефтяные котировки резко упали, достигнув четырехлетних минимумов. Падение цен на нефть продолжается: сегодня на Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на сырье марки West Texas Intermediate /WTI/ опустились до 64,1 доллара за 1 баррель.