Нацбанк опровергает информацию о неконтролируемом выпуске гривень

Национальный банк Украины опровергает информацию о неконтролируемой эмиссии денег в Украине и констатирует, что монетарная база в Украине, по состоянию на 27 ноября, с начала года выросла на 23,4 млрд грн, или на 7,6%, - до 330,5 млрд грн, сообщается на странице регулятора в социальной сети Facebook.

По информации регулятора, в последнее время в СМИ появляется много недостоверной информации об объемах эмиссии. «Объем монетарной базы, то есть денег, выпущенных Национальным банком и находящихся в настоящее время (на 27 ноября) в обращении, составляет 330,5 млрд грн. И это сумма, сформированная за более чем 20-летнюю историю существования Украины… По состоянию на 27 ноября 2014 года, монетарная база с начала года выросла на 23,4 млрд грн, или на 7,6%», - говорится в сообщении.

Нацбанк подчеркивает, что эмиссия денег в Украине строго регламентирована. «Показатель прироста монетарной базы жестко контролируется, в частности, в рамках обязательств перед Международным валютным фондом по программе «Стенд-бай», а также Советом Национального банка в рамках выполнения Основных принципов денежно-кредитной политики», - говорится в сообщении.

Регулятор напоминает, что в показателе монетарной базы (базовых денег), который включает средства в гривне на коррсчетах банков в НБУ и наличные средства в кассах банков и вне банков, отражается объем доступных для экономического оборота денежных средств.

Нацбанк разъяснил, что выпуск денег происходит исключительно в безналичной форме путем зачисления соответствующей суммы средств на корреспондентские счета банков в Нацбанке. И наоборот, когда деньги изымаются из обращения, соответствующая сумма списывается с этих счетов. Наличные деньги выпускаются в обращение или изымаются исключительно в обмен на безналичные. На общий объем денег в обращении операции преобразования безналичных средств в наличные (и наоборот) не влияют.

Читайте такжеНБУ не нравится, как банки используют купленные доллары - сокращает продажу на аукционах Регулятор подчеркивает, что не все эмитированные средства в тот или иной момент времени реально находятся в обращении, поскольку часть этих средств изымаются Нацбанком посредством мобилизационных операций в процессе регулирования денежно-кредитного рынка, часть аккумулируется на счетах правительства в НБУ.

Также сообщается, что Нацбанк ежемесячно публикует информацию о показателях денежной базы, которые, соответственно, отражают объемы эмиссии гривни, на официальном сайте.

Как сообщал УНИАН, денежная масса в Украине в январе-октябре 2014 года выросла на 5,5% - до 959,3 млрд грн, монетарная база - на 8,3% - до 332,5 млрд грн.

В 2013 году Национальный банк ускорил выпуск денег в обращение в 3,4 раза - до 307,2 млрд грн. Прирост монетарной базы за 2013 год составил 51,918 млрд грн, что в 3,4 раза превышает показатель прироста монетарной базы за 2012 год. Денежная масса за этот период выросла на 17,2% - до 906,3 млрд грн.