Практически все сферы экономики оккупированного Крыма стали убыточными

В январе-сентябре текущего года убыточность экономики оккупированного Россией Крыма составила 11,2%, передают "Новости Крыма" со ссылкой на данные Крымстата.

В сельском, лесном и рыбном хозяйстве зафиксирована рентабельность на уровне -5,3%, в промышленности -12,5%, в строительстве -27,8%, в деятельности по административному обслуживанию -36,6%, в профессиональной деятельности -25,9%, в сферах искусства, спорта и развлечений -24,5%.

Читайте такжеУкраина может отсудить у РФ триллион долларов за аннексию Крыма и войну на Донбассе Положительную динамику демонстрируют только торговля (12,9% рентабельности), информационная и телекоммуникационная сферы (11,1%), транспорт (7,2%).

В промышленности самая рентабельная отрасль – по добыче полезных ископаемых и разработке карьеров (55,5%). Самые высокие убытки несут электроэнергетика и газовая отрасль (-61,1%), химическая промышленность (-29%).