Берлин и Париж договорились о создании бюджета еврозоны

Германия и Франция планируют создать бюджет еврозоны и Европейский валютный фонд.

Германия и Франция договорились о намерении создать единый бюджет еврозоны параллельно с существующим бюджетом ЕС.

Читайте такжеБолгария станет следующим членом еврозоны – еврокомиссар

Договоренность достигнута во вторник, 19 июня, на встрече канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона с участием членов правительств обеих стран в замке Мезеберг неподалеку от Берлина, пишет «Немецкая волна».

При этом пока не решено, каким образом будет наполняться этот бюджет, который планируется сформировать в 2021 году.

По словам Меркель, он должен способствовать росту инвестиций и привести к постепенному сглаживанию разницы в развитии экономик стран, в которых действует единая европейская валюта. Макрон, в свою очередь, заявил, что это будет "настоящий бюджет с ежегодными статьями доходов и расходов".

ФРГ и Франция выступают за изменение Европейского стабилизационного механизма, созданного в 2012 году для борьбы с долговым кризисом в ЕС. Его предлагается трансформировать в Европейский валютный фонд, который предназначен для оказания помощи странам Евросоюза, столкнувшимся с финансовыми проблемами.

Также Германия и Франция намерены добиваться снижения притока беженцев в Европу. По словам Меркель, "существенное увеличение численности персонала" европейской погранслужбы Frontex позволит усилить защиту внешних границ ЕС. Кроме этого, канцлер ФРГ поддержала инициативу председателя Совета ЕС Дональда Туска по созданию за пределами Евросоюза специальных центров по размещению беженцев. По мнению Меркель, "механизмы" для исполнения подобного плана требуется разработать с участием Международной организации по миграции и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR). В своем предложении Туск не назвал конкретные страны, в которых могут быть созданы такие центры. Однако члены ЕС обсуждают создание подобных центров в Ливии и Албании.

Франция поддерживает Германию в ее видении миграционной политики Евросоюза. "Односторонние, нескоординированные мероприятия разъединят Европу, настроят ее народы друг против друга и создадут угрозу Шенгенской системе", говорится в декларации по итогам встречи. Ранее канцлер Германии расценила тему миграции как "один из решающих факторов для единства Европы".

Макрон заявил о необходимости "как можно скорее" возвращать беженцев в ту страну внутри ЕС, в которой они впервые получили статус соискателя убежища. Париж и Берлин продолжат работу над получением поддержки остальных участников Евросоюза по этому вопросу, отметил он.

Меркель, в свою очередь, намерена заключить двусторонние соглашения с рядом стран ЕС, которые упростят процедуру возвращения мигрантов. Члены Евросоюза, особенно затронутые последствиями миграции, должны "получить особенную поддержку", утверждает канцлер Германии.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер с одобрением отреагировал на подписанный по итогам встречи в замке Мезеберг документ. Берлин и Париж в "очень сбалансированной" декларации приняли предложения Еврокомиссии по многим пунктам, отметил Юнкер.