В России "черный понедельник": рубль упал до исторического минимума, рынок акций рухнул

10:52, 01 декабря 2014
Финансы
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Доллар в России взлетел до 52 рублей, евро – до 64,60, индекс РТС упал на 3,65%.

Россия становится все более изолированной / Фото УНИАН

На Московской межбанковской валютной бирже доллар США сегодня в 9:11 по киевскому времени впервые в истории России достиг 52 рублей, а евро подорожал до 64,60 рубля.

Как отмечает ТСН, показатели изменяются ежеминутно и совсем не в пользу рубля.

Также обвалился на 3,65% и официальный индикатор фондовой биржи РТС ("Российская торговая система"). По состоянию на 9:25 по Киеву он составляет 938,72 пункта. РТС является общепризнанным показателем состояния российского фондового рынка. И его падение обозначает лишь путь к краху российской экономики.

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