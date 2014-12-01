В России "черный понедельник": рубль упал до исторического минимума, рынок акций рухнул
Доллар в России взлетел до 52 рублей, евро – до 64,60, индекс РТС упал на 3,65%.
На Московской межбанковской валютной бирже доллар США сегодня в 9:11 по киевскому времени впервые в истории России достиг 52 рублей, а евро подорожал до 64,60 рубля.
Как отмечает ТСН, показатели изменяются ежеминутно и совсем не в пользу рубля.
Также обвалился на 3,65% и официальный индикатор фондовой биржи РТС ("Российская торговая система"). По состоянию на 9:25 по Киеву он составляет 938,72 пункта. РТС является общепризнанным показателем состояния российского фондового рынка. И его падение обозначает лишь путь к краху российской экономики.
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