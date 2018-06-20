Советские взгляды уходят в прошлое: среди украинцев растет симпатия к рыночной экономике (инфографика)

Возвращение к плановой экономике поддерживает в основном старшее поколение.

Согласно результатам исследования, проведенного Социологической группой «Рейтинг», в Украине постепенно растет число тех, кто поддерживает рыночные отношения в противовес плановой экономике.

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Самая высокая поддержка развития рынка наблюдается среди жителей Запада. При этом на Востоке, несмотря на то, что почти каждый третий здесь поддерживает возвращение к плановой экономике, две трети все таки поддерживает рынок. Поддержка возвращения к плановой экономике относительно выше среди старших респондентов, женщин, неработающих, лиц с меньшими доходами и низким уровнем образования.

Кого опрашивали

Опрос проводился среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения: 2-9 июня 2018.

Как сообщал УНИАН, за последние пять лет в Украине более чем в полтора раза вырос запрос на занятие предпринимательством. Сегодня почти половина респондентов хотели бы иметь собственное дело.