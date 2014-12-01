Россиянам из-за спада экономики советуют забыть о повышении зарплат

В 2015 году в РФ из-за спада в экономике работодатели могут отказаться от традиционной индексации заработных плат. Повышения будут «точечными» – только тем сотрудникам, которых работодатель захочет удержать во что бы то ни стало, сообщает РБК.

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«То что мы сейчас наблюдаем на рынке труда, я называю тревожной стабильностью, – говорит президент рекрутингового портала Superjob.ru Алексей Захаров. – Мы хорошо помним осень 2008 года, когда число вакансий резко снизилось, а число резюме – увеличилось. Сейчас такого не наблюдается. Когда экономика развивается, люди открыто выходят на рынок труда, увольняются, не найдя себе новое место работы. Сейчас люди держатся за свое рабочее место». По его ощущениям, интенсивность подбора персонала также замедлилась: «Нет отрицательной динамики по количеству вакансий, но интенсивность поиска новых сотрудников снизилась. Сейчас на рынке труда отражается сезонный фактор. Но если ранее число вакансий и резюме снижалось примерно со второй половины декабря, то сейчас – с середины ноября».

Паники в секторе среднего управленческого персонала (уровень заработной платы от 150 тыс. до 400 тыс. руб. в месяц) нет, уверяет управляющий партнер и основатель компании FIRST (входит в Ward Howell Group) Дмитрий Дереляк: «С 2008 года в течение нескольких лет кризис оздоровил сознание работодателя и за три-четыре года эффективность в компаниях повысилась. И то что сейчас происходит в экономике, не является для большинства шоком».

Но уже сейчас работодатели стали более требовательны к кандидатам: срок рассмотрения кандидатур – от первого собеседования до заключения договора – увеличился почти в два раза. Если ранее на это уходило 1–1,5 месяца, то сейчас в среднем три, говорит Дереляк.

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«Хуже всего чувствует себя банковский сектор, в том числе из-за введения санкций и закрытия зарубежных рынков капитала. Это единственный сектор, который, скорее всего, пойдет на сокращение персонала в 2015 году. Речь идет о банках топ-200. Найм в этом секторе идет, но он «точечный». В автомобильном секторе есть оживление на рынке среди кандидатов. Сотрудники готовы рассмотреть предложения в других секторах. Возможно, что из этого сектора в 2015 году кандидаты будут уходить как самостоятельно, так и вследствие реструктуризации», – говорит он.

Есть «немало входящих резюме» от сотрудников российских представительств иностранных нефтесервисных компаний, указывает Дереляк. Ситуация нетипична для этого рынка, так как основные игроки считаются компаниями так называемого «пожизненного найма», говорит он. Западные FMCG-компании «занимают выжидательную позицию, очень сдержанно ведут переговоры в части найма». Почти во всех секторах еще год назад снизилась инвестиционная деятельность, в связи с чем на рынке сейчас интересуются работой многие инвестиционные менеджеры: «Объявленных сокращений вроде бы пока нет, но в следующем году они точно будут».

В лучшем положении оказались отрасли фармацевтики, сегмент российского hospitality (за счет падения курса рубля растет спрос на российские курорты, сообщали в ноябре «Ведомости»), сельское хозяйство и локальные компании IT- и телеком-сектора. Здесь по-прежнему идет активный найм персонала, а в 2015 году будет проведена самая высокая индексация заработных плат по сравнению с другими секторами, полагает Дереляк.

В целом по сравнению с 2014 годом в 2015-м объемы найма сократятся примерно на треть, оценивает он, не называя абсолютных цифр.

Рассчитывать на повсеместный рост заработных плат тоже не стоит, говорят РБК опрошенные эксперты.

«Само понятие «индексация» в коммерческом секторе ушло в прошлое. Повышать заработную плату будут ключевым и самым эффективным сотрудникам. Но к общей индексации это не имеет никакого отношения», – полагает Алексей Захаров.

О том, что индексация окажется точечной, говорят и в ряде опрошенных компаний. «В 2015 году ВТБ не планирует проводить индексацию заработной платы в связи с тем, что одной из задач, определенных стратегией банка, является повышение эффективности путем в том числе снижения издержек и оптимизации бизнес-процессов. Заработные платы в 2015 году, как и в 2014 году, будут пересматриваться точечно с учетом личной результативности сотрудников», – сообщили в пресс-службе банка. «Сбербанк будет внимательно отслеживать ситуацию на рынке и обеспечивать конкурентоспособную систему мотивации для привлечения и удержания лучших сотрудников», – сообщили в пресс-службе банка.

В пресс-службе АвтоВАЗа сообщили, что в будущем «зарплата будет в большей степени зависеть от эффективности труда, а для оценки эффективности будут применяться четкие показатели, а возможность индексации зависит от выполнения компанией ключевых показателей деятельности».

В 2014 году по сравнению с 2013 годом заработные платы в целом по рынку в секторе среднего управленческого персонала повышались от 10 до 20%. Темпы роста на 2015 год составят не более 10%, и скорее будут находиться в диапазоне 5–10% – в отраслях, которые «неплохо себя чувствуют», уточняет Дереляк.

В 2015 году вряд ли будут заключаться контракты с заработными платами, привязанными к доллару и евро (сумма прописывается в трудовом договоре в иностранной валюте, заработную плату сотрудник получает в рублях по курсу ЦБ РФ), говорит он. В 2008 году таких контрактов было около 15% в среднем на рынке среднего управленческого персонала, сейчас их менее 5%.