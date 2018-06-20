Аваков предлагает сажать за контрабанду: Гройсман поддержал идею и поручил подготовить законопроект

12:39, 20 июня 2018
Финансы
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В Кабмине хотят предложить Раде вернуть уголовную ответственность за контрабанду / фото УНИАН

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Об этом он заявил в ходе заседания правительства в среду.

«При Януковиче у нас была декриминализована контрабанда через государственную границу. Сейчас мы единственная страна в Европе, в которой контрабанда декриминализована. Этому надо положить конец. Я считаю, что мы должны отправить законопроект в Верховную Раду и предложить снова сделать контрабанду криминальным преступлением», - сказал министр.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман дал поручение разработать соответствующий законопроект.

«Действительно, мы обратимся в парламент, и думаю, что получим поддержку относительно криминализации статей по контрабанде», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман заявлял, что в 2017 году рост таможенных поступлений на уровне 70 млрд грн по сравнению с 2016 годом стал возможным благодаря детенизации. По словам премьера, потенциал дальнейшей детенизации составляет как минимум такую же сумму.

Кабинет министров и силовые ведомства разработали совместный план по борьбе с контрабандой.

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Теги: #Украина#контрабанда