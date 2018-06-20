Аваков предлагает сажать за контрабанду: Гройсман поддержал идею и поручил подготовить законопроект

По словам министра, соответствующая статья была декриминализирована во времена президентства Виктора Януковича.

Министр внутренних дел Арсен Аваков предлагает ввести криминализацию статей по контрабанде.

Читайте такжеПремьер объяснил, почему экономика Украины десятилетиями падает (видео)

Об этом он заявил в ходе заседания правительства в среду.

«При Януковиче у нас была декриминализована контрабанда через государственную границу. Сейчас мы единственная страна в Европе, в которой контрабанда декриминализована. Этому надо положить конец. Я считаю, что мы должны отправить законопроект в Верховную Раду и предложить снова сделать контрабанду криминальным преступлением», - сказал министр.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман дал поручение разработать соответствующий законопроект.

«Действительно, мы обратимся в парламент, и думаю, что получим поддержку относительно криминализации статей по контрабанде», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман заявлял, что в 2017 году рост таможенных поступлений на уровне 70 млрд грн по сравнению с 2016 годом стал возможным благодаря детенизации. По словам премьера, потенциал дальнейшей детенизации составляет как минимум такую же сумму.

Кабинет министров и силовые ведомства разработали совместный план по борьбе с контрабандой.