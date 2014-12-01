Евро в России взлетел выше 65 рублей

Курс евро в первые полтора часа торгов на Московской бирже достиг 65 рублей, поднявшись по сравнению с предыдущим закрытием более чем на два рубля. Этой отметки европейская валюта достигла впервые в истории, пишет Lenta.ru.

Чуть ранее доллар преодолел отметку в 52 рубля, также установив очередной антирекорд.

Рубль стремительно дешевеет за счет снижения цен на нефть. Баррель марки Brent упал в ходе торговой сессии 1 декабря ниже отметки 68 долларов.

Читайте такжеВ России "черный понедельник": рубль упал до исторического минимума, рынок акций рухнулОдновременно индекс ММВБ продолжил рост, укрепившись к 11:30 на 1,15 процента, до 1551 пункта, что является годовым максимумом. Индекс РТС, номинированный в долларах, рухнул на 3,8 процента, до 937 пунктов.

За последние три сессии доллар и евро прибавили более пяти рублей. Причиной к столь резкому укреплению основных валют послужило принятое 27 ноября решение ОПЕК не снижать объемы добычи, что привело к дальнейшему обвалу цен на нефть.