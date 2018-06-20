Решение НБУ о внедрении технологии Paperless несет безоговорочные плюсы для финансового рынка - эксперт

По словам эксперта, рынок давно ожидал этого решения в отношении физических лиц, к тому же более года назад аналогичное постановление было принято для юрлиц.

Постановление Национального банка Украины, которым разрешается банкам и их клиентам применять современные коммуникационные технологии Paperless (электронный документооборот) во время переводов иностранной валюты, несет безоговорочные плюсы - оптимизация ресурсов и процессов, современные подходы и экономичное ведение бизнеса.

Так прокомментировала УНИАН постановление Нацбанка о внедрении технологии Paperless председатель правления ПАО «Юнекс Банк» Анна Довгальская.

По ее словам, рынок давно ожидал этого решения в отношении физических лиц, к тому же более года назад аналогичное постановление было принято для юрлиц.

«Физическое лицо-резидент Украины теперь имеет возможность упрощенной и оптимизированной подачи документов на оплату в валюте - за обучение, лечение, покупку литературы, участие в международных конференциях и т.д. Главное условие - операции не должны быть торговыми. Если ранее клиент должен был принести в банк подтверждающие документы в бумажном виде, заверенные его «живой» подписью (даже распечатанные из Интернета документы на оплату), то теперь же через систему Клиент-банк (Интернет-банк) своего банка он может подавать все подтверждающие документы в электронной форме, заверив их своей электронной подписью», - отметила Довгальская.

Она подчеркнула, что для банков данное постановление также несет ряд преимуществ. «В частности, дает возможность вести электронные архивы по этим операциям и избавляет от необходимости расходовать и хранить в архивных помещениях огромное количество физической документации», - сказала эксперт.

Как сообщал УНИАН, постановление НБУ, разрешающее банкам и их клиентам применять современные коммуникационные технологии Paperless во время переводов иностранной валюты, вступило в силу с 12 июня 2018 года.

В НБУ отмечают, что благодаря изменениям клиенты банков могут подавать электронные копии подтверждающих документов для осуществления переводов иностранной валюты за пределы Украины с текущих счетов в иностранной валюте, а банки могут создавать электронные копии подтверждающих документов, представленных физическими лицами для осуществления перевода в бумажной форме, для их дальнейшего хранения. Кроме того, регулятор разрешил физическим лицам с помощью международной платежной системы инициировать в гривне перевод в иностранной валюте за пределы Украины, а также по решению отправителя перевода, инициированного из-за границы в иностранной валюте, получить такой перевод в Украине в гривне.

По данным Нацбанка, объем частных денежных переводов в Украину в 2017 году составил 9,3 млрд долл., или 8,4% по отношению к ВВП.

Справка УНИАН. ПАО «Юнекс Банк» - универсальный банк, который работает на рынке Украины с 1993 года. Изначально банк концентрировался на работе с крупным промышленным сегментом, однако с 2017 года начал активно развивать розничный бизнес: кредитование физических лиц, карточные проекты и онлайн-сервисы. Банк представлен в 13 регионах Украины, где насчитывает 23 отделения и 29 торговых точек.

По состоянию на 1 января 2018 года, чистые активы банка составляли 878 млн грн, балансовый капитал – 277 млн грн. Операционная прибыль банка (до формирования резервов и налогов) по итогам 2017 года составляла 11 млн грн.