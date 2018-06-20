СБУ рассказала о сотрудничестве платежной системы TYME с подсанкционной российской компанией

За это сотрудничество Нацбанк 15 июня отменил регистрацию системы TYME, однако система с выдвигаемыми обвинениями не согласна.

Служба безопасности Украины уличила международную платежную систему TYME в сотрудничестве с российской компанией, работа которой запрещена санкциями по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 года, введенного в действие Указом президента от 14 мая.

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«Оперативники спецслужбы установили, что одна из запрещенных в Украине российских платежных систем во избежание действия примененных к ней ограничений использует для перевода средств в Украину возможности партнера - международной платежной системы TYME. Внедрение платежными системами этого противоправного механизма подтверждено соответствующими документальными материалами», - сообщается на сайте СБУ.

По информации спецслужбы, Национальный банк принял решение об отмене регистрации международной платежной системы TYME на основании материалов СБУ.

«Сейчас указанная международная платежная система прекратила свое взаимодействие с платежными системами страны-агрессора», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк 15 июня сообщил об отмене регистрации международной платежной системы TYME, платежной организацией которой является финансовая компания "ОМП-2013".

По информации регулятора, компания сотрудничала с запрещенной в Украине российской платежной системой, что несет риски возникновения угроз национальной безопасности Украины.

В ответ система TYME назвала решение регулятора «чрезмерным», не соглашаясь с обвинениями в сотрудничестве с платежными системами Российской Федерации.